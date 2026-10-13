MORENA, PT Y PVEM APRUEBAN EN COMISIÓN MEGADEUDA PARA 2027; DEUDA PÚBLICA LLEGARÍA A 21.6 BILLONES DE PESOS

-La deuda prácticamente se duplicaría respecto a los 10.5 billones registrados en 2018

Con 28 votos a favor de Morena, PT y PVEM, y ocho en contra, la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados aprobó este martes 13 de octubre el dictamen de la Ley de Ingresos 2027, que contempla un endeudamiento interno de hasta 1.7 billones de pesos y externo de 13 mil 500 millones de dólares, equivalentes a unos 241 mil millones de pesos.

En conjunto, ambas autorizaciones sumarían aproximadamente 1 billón 941 mil millones de pesos, alrededor del 18% de los ingresos previstos para 2027.

El Paquete Económico proyecta que la deuda pública, en su medición más amplia, alcanzará 21.66 billones de pesos al cierre de 2027, equivalentes al 55% del Producto Interno Bruto (PIB), frente a los 10.5 billones registrados en 2018.

La iniciativa estima ingresos totales por 10.6 billones de pesos, de los cuales 6.26 billones provendrían de impuestos. También contempla un precio del petróleo de 61.8 dólares por barril y un tipo de cambio promedio de 17.9 pesos por dólar.

Además, propone reducir del 0.90% al 0.68% la retención provisional sobre intereses y aplicar una tasa de IVA del 0% a la venta de libros en librerías, para permitirles acreditar ese impuesto.

El dictamen aún requiere la aprobación del pleno de la Cámara de Diputados y posteriormente deberá pasar al Senado.

Fuente: Juan Ortiz