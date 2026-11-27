Ingrid Renée Pérez Campos, actual presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Campeche (TEEC), aseguró no tener conocimiento de lo declarado por Lirio Suárez Améndola, quien dijo que su destitución en el 2024 ocurrió tras enfrentar presiones para favorecer a José Alfredo Hernández Casillas, ligado a Guadalupe Taddei, en la adjudicación de un contrato, y que cuando estuvo en ese cargo las licitaciones de las boletas electorales se dieron conforme a derecho.

A la pregunta sobre el otorgamiento de la licitación por 24 millones 180 mil pesos a José y Raymundo Hernández Casillas, quien fuera secretaria ejecutiva del IEEC durante la administración de Mayra Fabiola Bojórquez González y en los 2 primeros meses de Lirio Suárez Améndola, recalcó que no tienen conocimiento de proveedores antes de una licitación, sino es el Consejo General quien integra un Comité de Licitaciones para el procedimiento, conforme a sus atribuciones en cada etapa de la convocatoria, que era pública.

Todo lo que se hace, expuso, es avalado por la presidencia del Comité de Licitaciones, que no puede tener acercamientos con los proveedores; los partidos políticos y los consejeros electorales.

“La secretaria ejecutiva tiene que hacer lo que el órgano máximo le indica, yo desconozco las declaraciones que la señora dio, no coincidí con ella más que 2 o 3 meses, entonces no me puedo pronunciar al respecto, no sé si ella vivió eso, pero sí tengo conocimiento de que en el periodo que a mí me tocó se hicieron las cosas conforme a la ley, como lo ordenó el Consejo Electoral y siempre fue todo de manera pública”.

Consideró positivo que los Talleres Gráficos de la Nación vuelvan a imprimir las boletas y la documentación electoral, aunque apuntó que los institutos electorales le deben dar certeza a los comicios.