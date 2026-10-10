sábado, octubre 10, 2026
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CAMPECHE: ¿CÓMO ESCAPÓ EL REO DE KOBÉN?; SI PARTICIPÓ ALGÚN SERVIDOR PÚBLICO LA FGECAM DARÁ PARTE A LA FECCECAM

La Fiscalía General del Estado de Campeche (FGECAM) investiga la fuga de la Persona Privada de su Libertad (PPL) del penal de San Francisco Kobén, y de encontrar indicios sobre la participación de algún servidor público, dará parte a la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción del Estado de Campeche (FECCECAM).

Hasta el momento no hay custodios o policías penitenciarios detenidos, mientras la autoridad penitenciaria y la FGECAM indagan sobre cómo escapó Cristóbal C.E., alias “El Abuelo”.

Fuentes no oficiales indicaron que habría escapado por el área de Juzgados del Centro Penitenciario de San Francisco Kobén.

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