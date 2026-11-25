La diputada de Movimiento Ciudadano (MC) en el Congreso del Estado, Tania González Pérez, presentó un punto de acuerdo para solicitar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) del Gobierno Federal que, antes de emitir los lineamientos de la Ley de Economía Digital para pagos digitales y electrónicos, contemple mayor flexibilidad a la obligatoriedad que pretende implementar, al considerar que no se ha tomado en cuenta la realidad cotidiana de los mexicanos y, en particular, de miles de campechanos, sobre todo campesinos.

La legisladora recordó que el miércoles 4 de noviembre de este año se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto de la Presidencia de la República que expidió dicha ley, la cual plantea la implementación de medios de pago digitales y electrónicos, fortalecer la inclusión financiera y reducir gradualmente el uso de efectivo, sin embargo, el problema con este decreto de Morena es que busca obligar a los mexicanos a usar sólo pagos electrónicos en sectores trascendentales de la vida diaria.

Explicó que el artículo 13 del decreto establece que la SHCP determinará los sectores estratégicos de actividades relevantes en los que el pago digital y electrónico será la única forma de pago, y aunque reconoció que pueden existir contingencias, éstas no podrán justificar de manera recurrente el incumplimiento del pago digital.

González Pérez advirtió que la ley está completamente alejada de la realidad del país y de Campeche, por lo cual ha encendido alertas en todos los sectores: pequeños comerciantes, personas de la tercera edad, el sector agrario, los ejidatarios y las amas de casa que usan efectivo en la logística diaria del hogar.

Ejemplificó el caso de un campesino, ejidatario o pequeño productor campechano que sale de su comunidad alejada a vender su producto con los pesos contados para la gasolina y la caseta, y si la ley lo obliga a dejar parte de ese dinero en una tarjeta y ésta se pierde, se desconfigura o se raya, su dinero queda atrapado sin poder acceder a él, lo que lo obligará a portar efectivo.

La diputada señaló que en Campeche hay casi 60 mil ejidatarios y pequeños productores que viven día a día esta situación, y afirmó que esta ley no es de inclusión digital, sino de exclusión social.

En el punto de acuerdo, el Congreso del Estado exhorta a la SHCP a revisar la determinación prevista en el artículo 13 de la Ley de Economía Digital para Pagos Electrónicos y Digitales; a considerar de manera prioritaria al sector agrícola campechano en el expendio de gasolina y diésel hasta que no se acredite la conectividad suficiente en las zonas rurales, y a la Sader federal y a la Secretaría de Desarrollo Agropecuario Estatal para que con la participación de ejidatarios, cooperativas y organizaciones agrarias, documenten las dificultades de abastecimiento, conectividad y pago digital, y remitan sus resultados a la SHCP y a la legislatura.

Finalmente, la legisladora preguntó a los campechanos: “¿Prefieren seguir usando su dinero con libertad y como ustedes quieran, o que Morena los obligue y les diga cómo y dónde usarlo?”.