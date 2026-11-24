—El municipio de Carmen es el centro de este fenómeno

Campeche.- Ricardo Miguel Medina Farfán, dirigente estatal del PRI, lamentó la ola de violencia que se ha registrado en el estado en los últimos días y sentenció que los 13 hechos ocurridos en lo que va de noviembre reflejan la incapacidad de las autoridades o evidencian que están coludidas con los criminales que han llenado de sangre al estado.

Sólo en este mes se han registrado 13 asesinatos violentos, además de un feminicidio en el municipio de Candelaria, expuso.

Para el dirigente tricolor, resulta alarmante no sólo la cifra total, sino también la cantidad de delitos cometidos en el municipio de Carmen, pues los cinco registrados hasta ahora lo colocan como el centro de la creciente e incontrolable violencia. Asimismo, lamentó que la autoridad no haya podido ponerle fin.

“Esto refleja que las autoridades, tanto estatales como del municipio de Carmen, están rebasadas en materia de seguridad, que simple y sencillamente no han podido detener este derramamiento de sangre, producto de la disputa entre grupos delictivos y criminales para apoderarse del control del territorio”, afirmó Medina Farfán.