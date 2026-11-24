San Francisco de Campeche.- La diputada Delma Rabelo Cuevas comentó que las largas filas que la población ha hecho para obtener una cita con un especialista o una consulta en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) son una muestra de que el sector salud no ha mejorado en nada y de que, incluso, cada vez es más difícil acceder a estos servicios.

Señaló que es comprensible la molestia de la población tras haberse hecho públicas las quejas en redes sociales e incluso criticó que la autoridad federal haya planteado un plazo máximo de un año para que el país recupere su estatus libre de sarampión, cuando a México le costó mucho tiempo librarse de esta enfermedad.

Finalmente, Rabelo Cuevas señaló que la afirmación de la delegada del IMSS de que en la entidad hay una cobertura del 98 por ciento en medicamentos es una burla a la población que sale de los hospitales sin medicamentos.