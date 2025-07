¡NUEVO GOLPE A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN! IMPONEN CENSOR OFICIAL A PERIODISTA POR CASO LAYDA SANSORES

FUENTE: político MX

Un nuevo golpe a la libertad de expresión se gestó en Campeche, estado gobernado por la morenista Layda Sansores.

Y es que la gobernadora logró que Ana Maribel de Atocha Huitz May, jueza de control interina del Sistema Penal Oral y Acusatorio del Estado de Campeche, prohubiera de nuevo al periodista Jorge Luis González Valdez y el diario Tribuna de Campeche referirse estrictamente en cualquier aspecto a Layda Sansores San Román.

Además, ahora ambos tendrán interventores asignados por el Tribunal Superior del Estado para autorizar qué sí y qué no pueden publicar.

De acuerdo a La Jornada, la jueza Huitz May estableció que “para salvaguardar los derechos de la víctima (Layda Sansores), se determinó la intervención judicial de la plataforma”.

Ahora será un representante del Tribunal Superior de Justicia el que debe saber la información sobre el contenido de las notas y comentarios, justo antes de publicarse,

Esta persona deberá autorizar lo que se debe publicar, relacionado con la mandataria.

Censura a Jorge Luis González

Al periodista Jorge Luis González Valdez se le recomendó abstenerse de actuar, declarar u opinar sobre la gobernadora Sansores; esto incluye no escribir ni publicar imágenes que hagan alusión a ella.

Según las palabras de la jueza Huitz May, “no se impide la libertad de expresión, pero hay que cuidar que no se lastime la dignidad de la víctima, o sea la gobernadora”.

Ahora Jorge González será acompañado por el censor oficial cuando realice la grabación de sus programas, en conferencias de prensa u opiniones.

De acuerdo a La Jornada, el periodista González Valdez consideró las medidas como “excesivas, aberrantes y violatorias de sus garantías individuales”, quien también agregó que “no se había visto en los años recientes una decisión que confirma la censura y el ataque directo contra la libertad de expresión”, sentenció.

El momento que inició el conflicto entre la gobernadora de Campeche y el periodista se dio luego de que a Jorge Luis González se le vinculó a proceso por presuntamente incitar al odio y la violencia en contra de la mandataria.

“Pusimos nuestra denuncia porque no los ofendo, no hay venganzas, nada más hicimos la parte legal a un periodista que es misógino (…) hay que hacerlo porque hay mujeres que no pueden hacerlo”, justificó Lady Sansores.

Posteriormente, González acusaría acoso en entrevista con Azucena Uresti donde señaló que la gobernadora ha estado hostigando a los medios y a los periodistas del estado.

“Hacen un despliegue brutal de abuso de autoridad, me esposan, me golpean, me llevan a la Fiscalía, ahí el médico de guardia no acepta que ingrese por las heridas, me lastimaron”, señaló el periodista.

A González Valdez se le había prohibido ejercer sus funciones de periodista por 2 años, así como la bajada de su plataforma ‘Tribuna’.

Sin embargo, el pasado 11 de julio, Jorge González informó que le fueron restituidos sus derechos, pues el Tribunal Colegiado del Trigésimo Primer Circuito consideró excesivas las sanciones en contra del periodista.

“Ayer recibí la notificación del Tribunal Colegiado del Trigésimo Primer Distrito en el que echa abajo las medidas cautelares por un exceso, en el caso donde la jueza (Guadalupe Martínez Taboada) nos señala que por 2 años no ejercería el oficio de periodista y también bajaba la plataforma”, relató González Valdez en el programa de Ciro Gómez Leyva en Grupo Fórmula.