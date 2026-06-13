CARMEN: EN MEDIO DE LA CRISIS ECONÓMICA, CAE ENTRE 50 Y 40% LA DEMANDA EN LA CARRERA DE INGENIERÍA PETROLERA: LAFFÓN

La rectora de la Universidad Autónoma del Carmen (Unacar), Sandra Martha Laffón Leal, reveló que la demanda de la carrera de Ingeniería Petrolera ha disminuido entre 50 y 60 por ciento, reflejo de los efectos de la crisis económica vinculada a la actividad de Pemex en Ciudad del Carmen. Explicó que los cambios más notorios dentro de la institución se presentan precisamente en las carreras relacionadas con la industria petrolera, que durante años fueron de las más solicitadas por los estudiantes.

Ante este panorama, la Unacar impulsa nuevas opciones académicas enfocadas en áreas tecnológicas, como la inteligencia artificial, para responder a las necesidades del mercado laboral actual. La rectora advirtió además que las universidades enfrentarán en los próximos años una reducción en la matrícula debido a la disminución de la población joven y al crecimiento de nuevas alternativas de educación superior, factores que modifican el comportamiento de la demanda estudiantil.