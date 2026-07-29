MUCHO RUIDO, POCAS NUECES
Vamos a tener un quinto informe repleto de maquillaje. Pan con lo mismo, atole con el dedo y baba de perico es lo que nos va recetar doña Jaguara el próximo sábado…
–“El Gobierno de la Tía, así como sus asesores de imagen y de marketing se la han pasado dándole vueltas a lo mismo en sus mensajes a través de la radio, la televisión y las redes sociales, en sus horrendos espectaculares y en todos sus anuncios hablan y hablan de transformación, pero no muestran nada que realmente hayan cambiado. Estamos en medio de una intensa campaña de demagogia y de mentiras, en que se están derrochando inútilmente varios millones de pesos”, se quejó el bolero don Memín.
–“Cuando no tienes nada qué presumir no te queda más remedio que inventar, o repetir más de lo mismo y eso es lo que está haciendo la Tía” contestó doña Chela. “De su Tren Ligero y de los Ko’ox no pasa pero debemos recordarle que ni ese inútil trenecito ni los camiones chinos son obra suya y no debe por tanto presumirlos como propios”.
–“Vamos a tener un quinto informe repleto de maquillaje, aseguró don Julián. Pan con lo mismo, atole con el dedo, baba de perico es lo que nos va recetar doña Jaguara el próximo sábado porque la realidad es que no tiene de dónde agarrar para informar sus acciones. Cada día estamos peor en economía, en seguridad, en empleos, en salud, en bienestar, y no creo que eso lo vaya a reconocer en su evento” aseveró.
–“Bien dice un viejo y conocido ‘carreta que viene vacía es la que hace más ruido” y eso es lo que estamos viendo en este quinto informe; están reciclando obras, presumiendo como nuevo algo que ya se hizo desde hace varios años, y que además, se hizo mal. Que nos diga cuántos caminos rurales ya reparó, porque hay quejas por el mal estado de las carreteras en todos los municipios” apuntó el poeta Casimiro.
–“Como se dice por ahí, mucho ruido y pocas nueces, complementó el bolero don Memín. Y no dudo que, para ocultar estos cinco años de fracasos, la Tía gobernanta se vaya a dedicar a hacer anuncios espectaculares que a ella no le tocará inaugurar porque ya se va, pero de sueños viven los ilusos y nosotros ya pasamos por esa etapa” puntualizó.
–“Yo lo único que sé es que después de su show del sábado 1 de agosto, la Tía se va ir de vacaciones a Europa, dice que va a ver a sus nietas a Holanda y que tiene derecho a eso, pero lo cierto es que se va de vacaciones otra vez. Por lo menos estaremos libres de sus malas vibras por dos semanas y con amplias posibilidades de que ya se vaya para siempre porque no la quieren ni los propios militantes de su partido”.
–“Es muy fuerte el rumor de que ahora sí se nos va doña Jaguara, coincidió el viejo Julián, pero que les quede bien claro a sus socios, amigos y cómplices que eso no significa que habrá perdón ni mucho menos olvido. Que la procesen si incurrió en abusos, corruptelas e irregularidades, y que se lleven también a sus más cercanos colaboradores como la comandanta guanajuatense y el corrupto magistrado poblano” demandó.