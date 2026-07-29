OOOTRO TRANSFORMADOR DE LA CFE SE INCENDIA Y HAY APAGÓN, AHORA EN LA COLONIA FUNDADORES; ¿HASTA CUÁNDO HABRÁ SOLUCIÓN AL PROBLEMA?

Los problemas con el suministro de energía eléctrica continúan en Escárcega, pues ayer martes por la noche un transformador que abastece a un sector de la colonia Fundadores se incendió, dejando sin luz a ese sector y en evidencia una vez más las constantes fallas que enfrenta la red eléctrica en la ciudad.

Vecinos señalaron que este tipo de incidentes se ha vuelto recurrente durante las últimas semanas, pues varios transformadores han presentado averías o se han incendiado, provocando “cortes” o apagones durante varias horas en distintos puntos de la cabecera municipal.

Los habitantes cuestionaron la respuesta de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), pues no hay solución a este problema, mientras las afectaciones para las familias y comercios se vuelven cada vez más frecuentes.

De acuerdo con vecinos, estas fallas suelen registrarse durante la noche, cuando aumenta considerablemente el consumo de energía eléctrica y las líneas se sobrecargan, situación que presuntamente provoca el sobrecalentamiento e incendio o explosión de transformadores.