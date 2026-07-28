SIGUE PABLO EN CAMPAÑA APROVECHANDO UN PROGRAMA SOCIAL; ¿Y LA AUTORIDAD ELECTORAL?
-ANUNCIA OBRA CARRETERA E INVITA A SOLICITAR APOYO
Circula en redes.- Durante un evento político realizado hoy martes 28 de julio en Pital Viejo, en el Municipio de Carmen, el alcalde con licencia definitiva Pablo Gutiérrez Lazarus aprovechó la presentación de un programa social para hacer campaña política al anunciar una obra carretera e invitar a hacer solicitudes de apoyo.
Ante su madre Rosemarie Lazarus Jaber, quien es la presidenta del DIF Municipal, Gutiérrez Lazarus citó el nombre de la presidenta Claudia Sheinbaum.
Video: Visión Política Noticias.