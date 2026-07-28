ROBO A CAMPESINOS

Este Gobierno corrupto ‘jinetea’ 19 millones de pesos que aportaron los campesinos para semillas y fertilizantes, y despojó de 13 millones de litros de gasolina a pescadores ribereños…

Otro caso de engaño y robo al sector productivo campechano por parte de instancias de Gobierno, fue develado la semana pasada en el Congreso del Estado, esta vez en perjuicio de al menos mil campesinos maiceros quienes dieron sus aportaciones para la compra de semillas de la marca Pioner, sin que hasta el momento reciban ni sus bultos, ni su dinero.

Fue la diputada mocista Diana Aguilar Ruelas quien presentó esa grave denuncia para desmentir la versión que difunde el Gobierno de la señora Sansores en el sentido de que no hay suficiente de semillas Pioner y a eso obedece el retraso en su distribución.

“A la empresa proveedora no le faltan bultos, sino que al Gobierno le falta orden, planeación y vergüenza para aceptar que tiene el dinero “congelado”, la mitad del subsidio, pues pese a contar con la citada partida presupuestal, decidió que el campo podía esperar” acusó con valentía la diputada local por el VI Distrito.

Qué curioso que los dichos de esta joven y valiente legisladora local, coincidan con lo que han venido planteando desde hace varias semanas los propios productores, y qué pena que la secretaria de Desarrollo Agropecuario (SDA), Roxana Rivera no haya salido a dar la cara para resolver el problema. Plantear excusas o pedir prórrogas es propio de gente ineficiente y corrupta.

En este espacio hemos planteado que el tema de la corrupción tiene nombre y apellido. Se llama Rony Jiménez y era director de Fomento Agropecuario de la propia SDA hasta hace dos meses. Él manipulaba el tema de la entrega de semillas y fertilizantes, él hacía los tratos, los convenios y los chanchullos y él se quedaba con una gran parte del recurso. Y eso quedó debidamente comprobado.

No lo han castigado, y se sabe que sigue operando tras bambalinas. Ya no está en el cargo, ya lo cesaron, pero se quedaron sus vicios y sus componendas. Y prueba de ello es que se mantienen los mismos problemas de cada año.

Lo que indigna es que no se trata solo de ‘joder’ a los campesinos, pues a los pescadores ribereños les hacen lo mismo. Los despojaron de más de 13 millones de litros de gasolina que les debieron entregar desde el año pasado, y a pesar de que ya se comprobó que el combustible fue desviado a otras instancias –patrullas, camionetas de obras públicas y los vehículos de lujo de la gobernadora y de la comandanta Marcela—hasta el momento no les han dado la cara ni les han dicho cuándo les van a devolver lo robado.

Si Layda Sansores fuera senadora de oposición, ya hubiera cerrado calles y tomado edificios para exigir que se resuelva el problema. Pero como es ella y su Gobierno los que están involucrados en el robo descarado, prefiere esconderse y dar largas.

¿Es cierto lo que dice la diputada Aguilar Ruelas, que ese dinero de campesinos –19 millones de pesos — y pescadores .—el equivalente a 13 millones de litros de gasolina– está en una cuenta bancaria “congelada” a un plazo determinado y que esta dejando jugosos intereses al Gobierno de doña Layda?

Grave. Gravísima la denuncia. Esperemos que sea atendida y resuelta.