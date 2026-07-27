NO ESPEREMOS A QUE EN CAMPECHE UN PERIODISTA SEA ASESINADO PARA PROTEGER A ESE GREMIO, AFIRMAN

-“La ley debe ser aprobada en 2 meses y tener sanciones ejemplares al servidor que atente contra la libertad de expresión”

El diputado local por Movimiento Ciudadano, Pedro Hernández MacDonald, afirmó que la iniciativa para crear una Ley de Protección para Periodistas y Defensores de Derechos Humanos en Campeche cobra especial relevancia ante el reciente asesinato de un periodista en Oaxaca y las agresiones que han enfrentado comunicadores en nuestra entidad, y recalcó que en 2 meses debe ser aprobada.

El legislador señaló que no se debe esperar a que en Campeche suceda lo que pasa en otros Estados, donde se meten a las casas de los periodistas y los sacan, para fortalecer la protección del ejercicio periodístico.

Hernández MacDonald destacó que en 65 años no se había presentado una propuesta legislativa enfocada en proteger a los medios de comunicación, pese a que desempeñan un papel fundamental como contrapeso de los distintos niveles de Gobierno.

Indicó que la nueva legislación debe tener “dientes”, es decir, mecanismos efectivos y sanciones ejemplares a cualquier servidor público que atente contra la libertad de expresión o haga un uso indebido de las corporaciones policiacas para intimidar o agredir a periodistas.

Como ejemplo, recordó 2 casos ocurridos en Campeche en los que, manifestó, un comunicador fue despojado de su vehículo en un retén y otro fue golpeado y privado de la libertad por policías por hacer su trabajo.

El diputado informó que la iniciativa será construida mediante un proceso de consulta que incluirá 2 foros, uno en la capital del Estado y otro en Carmen, donde periodistas y comunicadores podrán compartir las experiencias que han enfrentado para fortalecer el contenido de la ley. También invitó a la ciudadanía.

Asimismo, detalló que el proceso contará con el acompañamiento del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, organismos estatales y asociaciones nacionales de periodistas, con el objetivo de elaborar una legislación que pueda convertirse en un referente nacional.