Este gobierno incurre otra vez en el derroche, porque eso de rentar por lo menos cien espectaculares para colocar algunas fotos de las obritas de esta Administración, es tirar dinero a la basura…

“Con la novedad de que el Gobierno de la Tía entró a una nueva fase de derroche para promocionar su imagen y sus supuestas acciones de Gobierno, con la renta de espectaculares en las avenidas de la ciudad capital y de las principales ciudades del Estado, así como en varios tramos de las carreteras federales, ante la inminente presentación de su quinto “informe” de gobierno” platicó a sus amigos de tertulia el bolero don Memín.

–“Ya vi la que está cerca de mi casa y está refea” respondió de inmediato doña Chela, aunque no precisó si se refería a la imagen, al espectacular o a la protagonista de esos carteles. “Para empezar, añadió, los tonos grises retratan sin duda alguna, el color mediocre de esta administración estatal, y los grandes espacios en blanco que hay en el espectacular, confirman que no hay obras para presumir” expresó.

–“No, de que está refea, está refea, abundó al respecto el viejo Julián, y en esta ocasión sí estoy hablando de la estética personal de la protagonista, quien calificó de esa forma –esté refeo, dijo—a un abogado que aspira a ser magistrado y quien también colocó algunos espectaculares. Y si ella considera que es correcto calificar de ese modo a una persona, entonces es correcto que le digamos lo mismo” subrayó.

–“Yo lo que veo es que este gobierno incurre otra vez en el derroche, porque eso de rentar por lo menos cien espectaculares para colocar algunas fotos de las obritas de esta Administración, es tirar dinero a la basura, lean ustedes lo que ha opinado la gente acerca de esa propaganda, y digan si no es cierto que nada de lo que haga esa señora va cambiar la adversa opinión popular que se tiene de ella” señaló el poeta Casimiro.

–“Coincido totalmente en que no tiene qué informar, abundó el rechoncho bolero del Parque Principal; de hecho, las obras que presume como el Tren Maya y el Tren Ligero, son inversiones 100 por ciento federales, así que no tiene por qué estar saludando con sombrero ajeno. Incluso lo de los camiones Ko’ox, ¿qué eso no lo informó ya el año pasado? Pero además, es una inversión privada que se hizo con dinero público, pero en donde son los empresarios los que están arriesgando su futuro. No es propiamente una obra de gobierno” insistió.

–“Me asombras la cantidad de expresiones de repudio que hay contra la mandataria en las redes sociales, indicó doña Chela. Incluso en el face de la propia Tía o en las publicaciones del Gobierno, la gente se expresa abiertamente contra ella, algo que no se había visto antes contra ninguna autoridad. Que no diga que es culpa de las redes sociales o de las campañas de odio, porque ella solo está cosechando lo que se ha dedicado a sembrar en estos cinco años”.

–“A todo esto, remató con ironía el viejo Julián, está tan pero tan refea la cosa, que está aumentando el rumor de que luego de su “informe”, la señora va presentar su renuncia. Incluso quien será la sucesora ya adelantó que el suceso ocurrirá muy pronto”.

–“¡Que tu voz sea de profeta!” respondieron a coro don Memín y doña Chela.