EN LAS TRIPAS DEL JAGUAR: 24 DE JULIO DE 2026

5 AÑOS REPROBADA POR LOS CAMPECHANOS.

Por sus constantes abusos de autoridad, arbitrariedades, ocurrencias, intentos de polarizar a la sociedad y nulos resultados, los campechanos han reprobado desde hace 5 años al Gobierno de Todos los Corruptos Sansores. No ha habido un solo mes en el que el nefasto desempeño de la octogenaria mandataria de pelo pintado de tonos rojos haya sido satisfactorio para la ciudadanía.

Así lo han afirmado, confirmado, ratificado y certificado diversas encuestadoras que levantan sus estudios mes a mes en la entidad. Layda Sansores ha estado siempre entre los peores gobernadores de México, y así lo reportó Omnia en su reciente sondeo en el que Sansores aparece como la tercera peor por sus malos resultados en seguridad, economía, escándalos políticos, excesiva corrupción, el deterioro en el sector salud y el uso de accesorios de lujo en medio de dificultades financieras por las que pretende endeudar al estado.

Es una realidad “histórica” que, por sus nulas estrategias, recurrentes ausencias y exceso de corrupción en su administración, Layda Sansores hundió a Campeche en su peor crisis económica y que más del 60% de los trabajadores sobrevive en la informalidad. Su imagen está cada vez más deteriorada por las acusaciones de que recibió dinero ilícito para financiar su campaña de grupos criminales, razón por la cual el nombre de la hija del negro figura en la lista negra de la DEA.

LAYDA TIENE ABANDONADOS CENTROS HISTÓRICOS.

El Centro Histórico de Campeche enfrenta el deterioro y abandono de más de 50 casonas y más de 150 fachadas, mientras que en el Centro Histórico de Carmen el Colegio de Ingenieros Civiles identificó 51 inmuebles deteriorados, algunos con riesgo de colapso. El problema obliga a cuestionar, ¿en qué se gastaron los más de 150 millones de pesos que López Obrador otorgó para remodelación?

Dichos recursos fueron entregados a la Autoridad del Patrimonio Cultural del Estado de Campeche, el cual preside la cuñada de Layda Sansores, Rosa del Carmen Olvera Salinas. ¿En qué los gastó? Nadie sabe. Un reportaje publicado el pasado miércoles, en Excélsior, da cuenta del deterioro estructural de los Centros Históricos y resalta que “Layda Sansores prácticamente tiene abandonadas estas zonas emblemáticas de la entidad”.

En sexenios pasados se restauraban y pintaban las fachadas como parte de un programa de conservación del patrimonio cultural, pero con el inicio del Gobierno de Todos los Corruptos Sansores los centros históricos quedaron en el abandono. Bien dijo la presidente Claudia Sheinbaum que cuando hay corrupción, el dinero no alcanza, por eso a este gobierno corrupto hasta la médula se le están cayendo las fachadas a paso avergonzado.