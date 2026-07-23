jueves, julio 23, 2026
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¡PERIODISMO CRÍTICO EN LA MIRA! QUIEREN CALLAR LA VERDAD CON BALAS Y CENSURA: LEY SABINA CAMPECHE

Mediante una publicación en sus redes sociales, la organización no gubernamental Ley Sabina Campeche recriminó los asesinatos de periodistas críticos y subrayó que esos hechos no matan la verdad.

Escribió: “Es asfixiante y profundamente frustrante intentar ejercer el periodismo en un Estado y en un país donde la verdad incomoda, y quienes la cuentan son perseguidos, silenciados o asesinados. Porque la verdad no desaparece con las balas ni con la censura. No se mata la verdad matando a periodistas”.

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