IEEC PONE BAJO LA LUPA A MORENA: RESERVA CUATRO QUEJAS POR PRESUNTO USO DE RECURSOS PÚBLICOS RUMBO A 2027

La Junta General Ejecutiva del Instituto Electoral del Estado de Campeche (IEEC) dio cuenta de cuatro escritos de queja promovidos por Movimiento Ciudadano contra diversos actores vinculados a Morena, entre ellos la gobernadora Layda Sansores San Román, el exalcalde de Carmen Pablo Gutiérrez Lazarus, quien busca la coordinación estatal de la Defensa de la Transformación, así como otros servidores públicos estatales.

Las denuncias señalan, en distintos casos, presuntas violaciones a los principios de imparcialidad, neutralidad y equidad en la contienda, además de posibles actos de promoción personalizada, uso indebido de recursos públicos y, en uno de los expedientes, actos anticipados de campaña derivados de un evento político realizado el pasado 30 de junio.

Sin embargo, el punto más relevante de los cuatro acuerdos no es la acusación en sí, sino la decisión del IEEC de no admitir todavía las quejas.

En los acuerdos JGE/A098/2026, JGE/A099/2026, JGE/A100/2026 y JGE/A101/2026, la autoridad electoral determinó reservar la admisión, el emplazamiento a los denunciados y cualquier decisión sobre medidas cautelares, hasta contar con el resultado de una inspección ocular.

Esto significa que el Instituto aún no ha concluido si existen elementos suficientes para iniciar formalmente los procedimientos sancionadores, sino que primero verificará los hechos denunciados mediante diligencias de investigación.

Será el resultado de las inspecciones ordenadas por el IEEC el que determine si estas denuncias avanzan hacia procedimientos sancionadores formales o si, por el contrario, quedan sin sustento suficiente para continuar.

Por ahora, el árbitro electoral optó por un mensaje de cautela: antes de pronunciarse sobre las acusaciones, primero verificará los hechos.