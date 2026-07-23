DUEÑA DE NEGOCIO EN ESCÁRCEGA UBICA, ENCARA A PRESUNTO LADRÓN DE SU REJA Y LO ENTREGA A LA POLICÍA

En el Municipio de Escárcega, molesta por el robo de una reja de su negocio, una profesora a bordo de un automotor ubicó, aseguró y entregó al presunto responsable, apodado “Pinocho”, a la Policía Municipal.

El detenido, a quien la inconforme acusó de andar robando en la colonia Ricardo Flores Magón, fue puesto a disposición de la Vicefiscalía Regional con sede en Escárcega para el deslinde de responsabilidades.

Y es que la maestra ya había publicado en sus redes sociales el robo del que fue víctima, tras lo cual se puso a dar rondines hasta que lo ubicó en calles de la colonia Revolución, donde lo encaró bajo la advertencia de que si no le devolvía la reja, iría a su casa y llamaría a la policía.

Finalmente, entre ella y vecinos lograron retener al acusado para entregarlo a los genízaros para que fuera trasladado a la Vicefiscalía.

La maestra interpondrá denuncia.

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