AUTORIDADES FEDERALES NO CUMPLEN PROMESA DE DRAGAR Y TIENEN EN LA INCERTIDUMBRE A LOS RIBEREÑOS, ACUSAN

Pese a múltiples reuniones y compromisos adquiridos, las autoridades federales no han cumplido con realizar el dragado para mejorar la navegación en zonas ribereñas y accesos pesqueros, se quejó Santiago Jiménez González, dirigente de la agrupación Pescadores Ribereños del Carmen.

Recordó que desde hace más de un año entregaron oficios y sostuvieron encuentros con comisionados de Turismo y representantes federales, quienes prometieron a atender la problemática, pero los cambios de funcionarios han retrasado el seguimiento dejando a los pescadores en la incertidumbre.

Tenemos las contestaciones por escrito de los compromisos, incluso vinieron a hacer visitas y se llevaron la encomienda de regresar con soluciones, pero ya pasaron más de tres meses y no tenemos nada, criticó.

Jiménez González detalló que los accesos en comunidades como 20 de Noviembre, Miguel de la Madrid y El Caracol, además de otras zonas ribereñas siguen azolvados, lo que dificulta las labores de los pescadores y afecta directamente su economía.

El Gobierno Federal se comprometió a meter maquinaria de dragado, pero hasta ahora no hay avances reales, aunque hemos insistido ante instancias como la Marina y dependencias de ese nivel, no existe una fecha clara ni recursos asignados para ejecutar las obras.

