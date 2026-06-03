ANDY LÓPEZ BELTRÁN SACA DEL “RETIRO” A AMLO PARA SEGUIR CON SU CAMPAÑA ANTICIPADA Y DICE SER HIJO DE QUIEN AMÓ Y LUCHÓ POR EL PUEBLO

Tras muestras de rechazo ciudadano y reportes de medios nacionales sobre presuntos vínculos con el huachicol fiscal, Andy López Beltrán continúa con actividades políticas rumbo a una eventual candidatura a diputado federal por Tabasco. En esta ocasión publicó una fotografía junto a su padre, el expresidente Andrés Manuel López Obrador, acompañada del mensaje: “Soy hijo de quienes aman y lucharon por el pueblo”.

La imagen llamó la atención debido a las escasas apariciones públicas del exmandatario desde que anunció su retiro de la vida política y se trasladó a vivir a su rancho conocido como La Chingada, en Tabasco.

La publicación generó reacciones encontradas en redes sociales, donde usuarios debatieron tanto sobre las aspiraciones políticas de López Beltrán como sobre la reaparición de López Obrador.