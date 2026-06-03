miércoles, junio 3, 2026
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NO HAY ESTRATEGIA INTEGRAL PARA SER OFERTA TURÍSTICA COMPETITIVA Y AFECTA LA INSEGURIDAD: SALIM ABRAHAM

San Francisco de Campeche.- El diputado local del PRI, Jorge Salim Abraham Quijano, afirmó que el plan turístico no funciona pese a los esfuerzos de promoción, principalmente por la falta de una estrategia integral de Gobierno que permita sentar las bases para que Campeche sea una oferta turística competitiva tanto a nivel nacional como internacional.

Señaló que no existe una infraestructura sólida que beneficie a empresarios y emprendedores del sector, además de que falta acompañamiento institucional y una oferta de servicios acorde con lo que buscan y esperan los turistas nacionales y extranjeros.

Otros factores que afectan al sector, añadió el legislador, son la desaceleración económica estatal, la falta de empleo y oportunidades, así como el crecimiento de la inseguridad a nivel estatal y nacional. Asimismo, sostuvo que los señalamientos sobre presuntos vínculos de gobiernos emanados de Morena con el crimen organizado también generan una percepción negativa que afecta la llegada de visitantes.

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