SIN LAYDA, LA FINAL DEL MUNDIAL NO LOGRÓ LLENAR LA CONCHA ACÚSTICA

A diferencia de los días en los que acudió la gobernadora Layda Sansores San Román, las sillas nuevamente lucieron vacías durante la transmisión de la final del Mundial entre España y Argentina en la Concha Acústica.

En el último día de las proyecciones, la asistencia fue reducida y solo algunas personas siguieron el encuentro desde la pantalla gigante instalada bajo el domo.

Durante la transmisión arribaron el secretario de Gobierno, Víctor Sarmiento Maldonado; la exsecretaria de Gobierno, Liz Hernández Romero; y el vocero de la gobernadora, Walther Patrón Bacab.

Sin embargo, la afluencia no aumentó y el recinto continuó con amplios espacios desocupados para presenciar el último partido del Mundial.