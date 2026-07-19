domingo, julio 19, 2026
Lo último:
Locales

SIN LAYDA, LA FINAL DEL MUNDIAL NO LOGRÓ LLENAR LA CONCHA ACÚSTICA

A diferencia de los días en los que acudió la gobernadora Layda Sansores San Román, las sillas nuevamente lucieron vacías durante la transmisión de la final del Mundial entre España y Argentina en la Concha Acústica.

En el último día de las proyecciones, la asistencia fue reducida y solo algunas personas siguieron el encuentro desde la pantalla gigante instalada bajo el domo.

Durante la transmisión arribaron el secretario de Gobierno, Víctor Sarmiento Maldonado; la exsecretaria de Gobierno, Liz Hernández Romero; y el vocero de la gobernadora, Walther Patrón Bacab.

Sin embargo, la afluencia no aumentó y el recinto continuó con amplios espacios desocupados para presenciar el último partido del Mundial.

También te puede gustar

Realizan la Primera Sesión de la COPLADECAM de la Agenda 2030

15 de julio realizarán caminata de convivencia por el TDAH

Aumentan penas por delito de robo

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *