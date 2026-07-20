PRÓCER SECUESTRADO

Se nota a leguas que ya no hay patrullajes en la ciudad, y eso favorece la actividad de los maleantes, como se demuestra con el robo del busto de bronce de uno de nuestros principales héroes nacionales

–“Vaya pitorreo que se trae la delincuencia organizada en contra de las corporaciones policiacas de la entidad, platicó don Memín a sus amigos de tertulia, que no solamente pueden cometer sus ejecuciones a plena luz del día sin que nadie los detenga, asaltan y roban a placer lo mismo a transeúntes que a negocios, y la industria de la extorsión es la única que está en auge en estas tierras, pero el colmo de los colmos es que ahora hasta se pueden dar el lujo de secuestrar monumentos de nuestros héroes nacionales y dejar a las autoridades con los ojos cuadrados”.

–“Supongo que habla usted de la misteriosa e inexplicable desaparición del busto de don Francisco I. Madero que se ubicaba en la avenida la Ría, una de las más transitadas de la ciudad, y en donde se supone que hay cámaras de vigilancia por todas partes, respondió doña Chela. Y tiene toda la razón cuando asegura que los delincuentes se han mofado hasta el cansancio de las fuerzas policiacas, a las que ridiculizan a cada rato”.

–“Coincido plenamente en que han hecho mofa y pitorreo de las corporaciones policiacas con ese “secuestro”, señaló don Julián, porque solo falta que pidan rescate para que devuelvan el busto de nuestro prócer de la no reelección. ¿Cómo es posible que los maleantes hayan desarmado y cargado esa pesada pieza de bronce? Tuvieron que tener equipos especializados y sobre todo, debieron lidiar con el supuesto patrullaje que hay en toda esa zona” externó.

–“Pues eso de los patrullajes de los vamos a quedar a deber, intervino otra vez doña Chela, porque resulta que uno de los dedos chiquitos de la Comandanta Guanajuatense, quien se encarga del manejo de combustibles, está haciendo negocios y raciona la entrega de los vales correspondientes. Dicen que va y los canjea por efectivo en algunas de las estaciones de servicio, y que él se queda con un porcentaje, pero el resto se va directivo a las cuentas de su jefa”.

–“Esa es una muy seria acusación, protestó el poeta Casimiro, el solo pensarlo se me hace deleznable y repudiable, por lo que exijo que una comisión legislativa investigue al respecto. Se nota a leguas que ya no hay recorridos de las patrullas por la ciudad, y eso lógicamente que favorece la actividad de los maleantes, como se demuestra con el robo del busto de bronce de uno de nuestros principales héroes nacionales. Qué vergüenza siento del ridículo en que dejan a la policía”, protestó.

–“Lo peor de todo es que las autoridades estatales no saben nada. No se ve nada en sus cámaras, no han recabado testimonios de vecinos ni tienen ni la más triste idea de qué es lo que pasó con el monumento, repudió don Memín. Ya no pueden caer más bajo nuestras autoridades policiacas, y esta es la prueba irrefutable de que los malosos les han ganado la batalla” condenó.