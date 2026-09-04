LEY PARA PROTEGER A PERIODISTAS… EN UN GOBIERNO QUE LOS PERSIGUE Y REPRIME LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN

-La Codhecam impulsa ley para proteger a periodistas y defensores de derechos humanos

La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche, Ligia Nicté-Ha Rodríguez Mejía, afirmó que la construcción de una ley para proteger a periodistas y personas defensoras de derechos humanos, debe nutrirse de las experiencias de quienes enfrentan riesgos en el ejercicio de su labor, para garantizar condiciones dignas a la libertad de expresión y la defensa de los derechos fundamentales.

Durante un foro de escucha, Rodríguez Mejía señaló que la iniciativa busca no sólo la aprobación de una nueva legislación, sino incorporar las propuestas de periodistas, activistas y organizaciones civiles, para que la norma responda a la realidad que enfrentan quienes desarrollan estas actividades en el estado y el país.

Sin embargo, el encuentro se desarrolla en un contexto particularmente sensible para Campeche, pues resulta inevitable que este foro se realice en un momento en que el Gobierno de Layda Sansores San Román enfrenta constantes señalamientos de periodistas y organizaciones por presuntos actos de intimidación, descalificación y uso del poder público contra voces críticas. Y en ese contexto, hablar de proteger la libertad de expresión representa uno de los mayores desafíos para la entidad, donde diversos comunicadores han denunciado reiteradamente un clima de confrontación con el poder.

Rodríguez Mejía expresó: “No es lo mismo ser periodista que mujer periodista, no es lo mismo ser defensor que defensor indígena, no es lo mismo ejercer el periodismo y el activismo con recursos que en situación de precarización, por decir algunos ejemplos”.

Ofrecer seguridad y dignidad para ejercer la libertad de expresión y el activismo nos hace más resistentes y resilientes como nación, toda vez que favorece la comprensión y contribución ciudadana en la solución de las crisis, resaltó.

Este foro de escucha, continuó Rodríguez Mejía, precisamente se explica como un impulso para lograr no sólo la aprobación de una ley de protección, sino con la legítima expectativa de que dicha norma sea alimentada por las propuestas de quienes en el terreno viven lo que la letra prescribirá, por eso verles aquí representa un potente mensaje de empatía, pero sobre todo de responsabilidad y compromiso con la causa y con todas las voces que se escucharán, nosotros haremos llegar estos registros.

Finalmente, reconozco a todas las personas periodistas y defensoras que nos acompañan como participantes, gracias por venir, por exigir, por crear y recrear condiciones para hacer vigentes los derechos humanos. Coincidamos o no coincidamos en las formas, nos hermana el texto y les ratifico nuestra disposición, citando a Voltaire: “Podré no estar de acuerdo con lo que dices, pero defenderé hasta la muerte tu derecho a decirlo”.