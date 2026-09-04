viernes, septiembre 4, 2026
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¡DRAGADO A PASO DE TORTUGA! 8 MESES DE TRABAJOS Y SÓLO 17% DE AVANCE EN EL PUERTO: LAVALLE MAURY

-Culpa a las condiciones meteorológicas y a los diferentes niveles de azolvamiento

Ciudad del Carmen.- Tras los discursos triunfalistas y anuncios sobre el uso de equipo moderno para dragar el canal de navegación del Puerto de Carmen, el secretario de Desarrollo Económico (Sedeco), Jorge Luis Lavalle Maury, admitió que a casi 8 meses de trabajos se registra apenas un avance del 17 por ciento, es decir, hay atrasos respecto al calendario establecido.

El funcionario culpó de la demora a las condiciones climatológicas y a los diferentes niveles de azolvamiento, explicó que actualmente una draga trabaja en el mantenimiento del canal, precisó que la meta es recuperar una profundidad de 5 metros y estimó que los trabajos concluirán antes de julio de 2027.

A este panorama se suma la expectativa poco halagadora por la llegada de nuevas empresas al puerto, pues aunque Lavalle Maury aseguró que existen alrededor de 6 compañías interesadas en obtener espacios, reveló que sólo se ha concretado la asignación de un espacio a una empresa en el muelle 9.

Durante este mes de septiembre se prevé la incorporación de 2 dragas adicionales para iniciar los trabajos en la dársena 4, zona actualmente inhabilitada y donde existen puntos con menos de un metro de profundidad, explicó.

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