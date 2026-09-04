FALLAS ELÉCTRICAS EN EL HOSPITAL DE MAMANTEL DAÑAN EQUIPOS MÉDICOS Y OBLIGAN A FAMILIARES DE PACIENTES A LLEVAR ABANICOS, DENUNCIAN

Usuarios y trabajadores del Hospital Rural de Mamantel, del IMSS-Bienestar, denunciaron fallas eléctricas que, aseguran, llevan alrededor de 3 años y afectan la operatividad del nosocomio.

En una carta, a la cual anexaron fotos, señalaron que las variaciones eléctricas dañaron equipos médicos y de cómputo, entre ellos electrocardiógrafos, ultrasonidos, tococardiógrafos, equipo de rayos X, máquinas de anestesia, equipos de quirófano y computadoras del laboratorio.

La situación, afirman, también afecta a los pacientes, al grado de que familiares han tenido que llevar ventiladores desde sus casas para combatir el calor dentro del hospital.

Los denunciantes patentizaron su preocupación por las condiciones de áreas como Urgencias y atención obstétrica, y exigieron al IMSS Bienestar una revisión urgente de las instalaciones eléctricas y del equipo médico.

También pidieron conocer qué aparatos están dañados, cuánto costará repararlos o sustituirlos y qué acciones se tomarán para evitar que el problema continúe.