viernes, septiembre 4, 2026
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OPINIÓN: ¿ASÍ QUIEREN GANAR CAMPECHE? ¿CON ENCAPUCHADOS, INSULTOS Y AGRESIONES CONTRA UNA MUJER?

Por: Manuel Angulo Mx

Si hay reclamos por los servicios públicos, que se hagan. Pero con la cara descubierta, con pruebas y de frente. Eso hacemos los campechanos, no con actos cobardes y ruines.

Porque resulta muy fácil mandar gente a gritar mientras Campeche enfrenta pérdidas de empleo, debacle económica, inseguridad, robos y ejecutados, falta de medicamentos y el KO’OX ni se diga.

A Biby Rabelo la pueden investigar, cuestionar y criticar. Para eso está la ley y ella dará la cara.

Pero una cosa es exigir cuentas y otra muy distinta convertir la política en una emboscada de encapuchados.

Están más desesperados de lo que pensábamos.

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