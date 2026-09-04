viernes, septiembre 4, 2026
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TRÁILER SE SALE DE LA CARRETERA Y QUEDA RECOSTADO; SÓLO HAY DAÑOS MATERIALES

Champotón.- Un tráiler terminó recostado fuera de la carpeta de rodamiento, tras salirse de la carretera estatal que conduce hacia el ejido Felipe Carrillo Puerto, en el Municipio de Champotón.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor de la pesada unidad habría perdido el control al tomar la curva conocida como “El Retiro”.

No se reportaron personas lesionadas, únicamente daños materiales.

Autoridades acudieron al lugar para tomar conocimiento del accidente y realizar las labores correspondientes.

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