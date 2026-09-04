DOCENTE DENUNCIA INTENTO DE REMOVER SU PLAZA DEFINITIVA EN ESCUELA DE CARMEN

La docente Diana Beatriz Sánchez Rodríguez de la Escuela Primaria Rafael Ramírez denunció públicamente que, por segundo ciclo escolar consecutivo, enfrenta un procedimiento para ser removida del plantel donde asegura contar con una plaza definitiva desde hace tres años.

Acudió a las afueras de la escuela para manifestarse y señalar que su intención era incorporarse a sus actividades escolares e iniciar clases con su grupo; sin embargo, nuevamente se busca cambiarla de centro de trabajo mediante un proceso que considera irregular.

Responsabilizó a la subdirectora de Educación Primaria, Idalí Sosa Uchín, de intentar impugnar el documento con el que acredita su adscripción definitiva en la escuela, asegurando que cuenta con documentación oficial que respalda su permanencia en el plantel y que también está firmado por la senadora María Kantun Can.

Sánchez Rodríguez afirmó que la situación dejó de ser un tema administrativo y lo percibe como un asunto personal en su contra. También acusó que ha recibido presiones para firmar documentos que, según dijo, no corresponden a su proceso laboral, además de advertencias relacionadas con la suspensión de pagos y afectaciones a su economía familiar.

La docente pidió la intervención del secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, y de autoridades legislativas para revisar su caso, al señalar que cuenta con pruebas documentales y grabaciones que la respaldan. Asimismo, advirtió que, de continuar el conflicto, recurrirá a instancias legales para defender su plaza y permanencia en el centro educativo, al considerar que se han vulnerado sus derechos laborales.