PLEITO EN UNA CASA DE LA 10 DE JULIO DEJA UN HERIDO AL PARECER CON ARMA BLANCA

Sin que hasta el momento se tengan reportes sobre su estado de salud, una persona resultó herida al parecer con un arma blanca durante una riña en una vivienda ubicada en la calle 10 de Julio, entre 42 y 42-A de la colonia Salitral.

Trascendió que en el pleito participaron al menos cuatro personas, mientras dentro del inmueble quedaron manchas de sangre en pisos y paredes.

Corporaciones de seguridad y auxilio fueron notificadas del incidente, para verificar la situación y brindar atención a la persona afectada.