LA “MINISTRA DEL PUEBLO” VOLVIÓ A DEFENDER AL GOBIERNO ANTES QUE A LOS CIUDADANOS

Durante una discusión en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre la pensión por viudez, la ministra Lenia Batres sostuvo que algunos derechos, como la seguridad social, requieren recursos públicos para hacerse efectivos. Sus declaraciones generaron críticas de quienes consideran que la llamada “ministra del pueblo” prioriza el impacto económico para el Estado por encima de la ampliación de derechos.