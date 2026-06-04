PREMIO A LA LISONJA

Los panegiristas a sueldo no deberían olvidar jamás que el poder es temporal, pero que la profesión se mantiene, que la reputación y el respeto es lo que nos vamos a llevar a la tumba…

–“Una vez más, expresó reflexivo el poeta Casimiro, el régimen gubernamental estatal dejó en claro que el único camino para crecer, recibir su apoyo o al menos no ser perseguido, es mediante el sometimiento del espíritu, la declinación de los ideales, el respaldo incondicional a sus desatinos, y la lisonja al Poder en turno”.

–“Viniste muy filoso o filósofo esta tarde, le reclamó el bolero don Memín. Son tan certeras pero tan difusas tus observaciones, que no entiendo quiénes son los destinatarios”.

–“Me refiero a los galardonados con el premio estatal de periodismo, cuya lista se dio a conocer hace pocas horas, reveló el vate santanero. La mayoría de los nombres que ahí aparecen, son en realidad propagandistas del régimen, defensores a ultranza de la Tía gobernanta, y también sicarios implacables contra los críticos del sistema o contra los periodistas libres e independientes”.

–“Perro no come perro, reza un añejo apotegma, intervino con seriedad don Julián. Los panegiristas a sueldo no deberían olvidar jamás que el poder es temporal, pero que la profesión se mantiene, que la reputación y el respeto es lo que nos vamos a llevar a la tumba el día que fenezca nuestra existencia, y que los tintes partidistas van y vienen, pero la integridad periodística resiste a todos los vaivenes”.

–“Escuché en la radio, dijo doña Chela, que uno de los galardonados es el defensor a ultranza de la mandataria. Le dicen “El Negro” y ha sabido conservar sus bien nutridos chayos sin importar el color del partido en el poder. Sus lisonjas las reparte por igual a tricolores que a guindas e incluso a los azules cuando gobernaron el Municipio. No le interesa la objetividad sino halagar al gobernante en turno para preservar sus prebendas y canonjías, es ampliamente conocido pero al mismo tiempo repudiado” aseguró.

–“Yo desconozco a detalle esos temas, admitió el bolero don Memín, pero recuerdo con toda claridad que la Tía prometió que jamás regalaría un peso a nadie para que hablen bien de ella. Ni eso cumplió, pues ya hemos visto que los dulces que regala en lo único que cambiaron fue en el monto, ya que literalmente reparte limosna a tanto influencer, tiktokero o comunicador que han brotado hasta bajo las piedras” señaló.

–“Yo lo que lamento, precisó el poeta Casimiro, es que se quiera poner como ejemplo para las nuevas generaciones, a periodistas que toda la han vida sido corruptos o entregados al poder, y que incluso le regalen el premio en su género a un caricaturista que en el declive de su existencia no solo se entregó como tapete al poder, sino que voluntariamente ataca, insulta y ofende a periodistas que no son cómodos para el sistema y mucho menos para la gobernanta. Qué pena que los pongan de ejemplo cuando en realidad representa los antivalores de aquello que se pretende ensalzar”.

–“En conclusión, resumió doña Chela, la gran transformación de la 4T en el tema de la libertad de expresión es la misma que ha prevalecido siempre: premiar a los incondicionales y lambiscones, y perseguir, acosar e incluso encarcelar a quienes cumplen con su misión de publicar la verdad. ¡Vaya transformación de cuarta!” exclamó.