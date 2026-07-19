CON VENTA DE PRODUCTOS BUSCAN SOSTENER AYUDA A PACIENTES CON CÁNCER

La Asociación “Una Caricia Humana IAP” llamó a la ciudadanía a adquirir productos a bajo costo para recaudar recursos que permitan mantener los apoyos a pacientes con cáncer y sus familias.

La patrona presidenta, Olivia Madrigal Rico, informó que cada año diversas empresas donan artículos que posteriormente son comercializados por la organización para financiar hospedaje, alimentación, medicamentos, tratamientos y otras necesidades de quienes enfrentan la enfermedad.

Explicó que la venta comenzó este fin de semana durante el bazar con causa organizado por la Canacintra y continuará en las oficinas de la asociación, donde los productos permanecerán disponibles a precios accesibles.

Señaló que este año ya han brindado apoyo a 125 personas y estimó que al cierre del año la cifra de beneficiarios alcanzará alrededor de 250.