TIEMBLA EL ESTADO

¿Qué temblor generó más terror? ¿El que causó la resolución judicial a favor del Chino Naranja o el de 7.2 grados en la escala Richter que resentimos el pasado viernes?

–“¿Ya se enteraron del temblor que se resintió en toda la geografía estatal y que ha generado pánico en todos lados por las posibles réplicas y posibles consecuencias?” preguntó asustada doña Chela a sus amigos de tertulia.

–“Me imagino que habla usted de que los magistrados federales ratificaron el amparo directo al Chino Naranja y corroboraron que la Administración de la Tía Gobernanta recurrió a todo tipo de chicanerías para inhabilitarlo para ocupar cargos públicos por un plazo de 20 años? Claro que esa resolución judicial ha puesto temblar quizá no a todo el Estado, pero sí a quienes han regentado el presupuesto público durante el último lustro”, respondió despreocupado don Memín.

–“Qué resolución judicial ni qué el sereno, respondió alterada doña Chela. Sí creo que lo que dictaminaron los magistrados en favor de Elito le va a provocar diarrea a la tía gobernanta y a los dirigentes del partido guinda, pero yo hablo del temblor de tierra que una vez más se resintió en nuestra entidad”.

–“En efecto, apuntó con su inveterada paciencia don Julián, creo que ambos sucesos van a poner a temblar a todo el Estado; si hablamos del sismo de magnitud 7.4 grados que se registró a las 8:48 de este viernes con epicentro a 135 kilómetros al suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas, sin duda alguna que debe espantarnos a todos. Es el de mayor intensidad que hemos sufrido los que habitamos estas benditas tierras y creo que es un aviso que nuestra madre tierra nos está mandando para empezar a cuidar el planeta.

Por lo que hace a la resolución judicial –añadió—creo que los únicos que están temblando son los del régimen guinda, tanto del Gobierno como los de su partido, porque saben que el único que puede vencerlos en la próxima elección ya tiene carta libre para participar en la contienda y si gana el proceso, como muchos esperamos, seguramente que hará justicia contra todos los que han saqueado a nuestra entidad durante los últimos cinco años”.

–“Coincido totalmente con lo planteado por nuestro gurú y maestro, y consideró que ambos sucesos deben ponernos a pensar a todos. Por lo que hace al sismo, para adoptar una cultura de prevención ante ese tipo de fenómenos naturales al cual no estamos acostumbrados, y en cuanto a lo del Chino Naranja, sin duda alguna que su retorno a la vida pública va provocar terremotos políticos incluso dentro de su propio partido, pero esperemos que esto último sea para bien de todos”.

–“Pues será melón o será sandía, añadió doña Chela, pero llevo varias noches sin dormir, y a cada estruendo que escucho en la calle o el cualquier parte, salgo asustada a la puerta de mi casa por terror a que se derrumbe el techo por algún temblor. ¿Qué culpas estaremos pagando que desde el fondo de la tierra nos están enviando tremendos sacudones?” cuestionó, antes de retirarse a la iglesia más cercana a orar por sus pecados.