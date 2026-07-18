TRAS ACUSAR AL GOBIERNO DE ESTAR COLUDIDO CON “LOS ARDILLOS”, LÍDER INDÍGENA ES DETENIDO; LA UIF LE “CONGELÓ” ANTES SUS CUENTAS

-“LE TENDIERON UNA TRAMPA”, DENUNCIAN SUS FAMILIARES

En entrevista realizada el 16 de mayo pasado para Fórmula Noticias con el periodista Juan Pablo Pérez-Díaz, el dirigente del Consejo Indígena y Popular de Guerrero, en Emiliano Zapata, Jesús Plácido Galindo, denunció que la Fiscalía está coludida con “Los Ardillos”, y que el subsecretario Francisco Rodríguez Cisneros se reunió con ese grupo criminal criminal para pedirles que se retire de algunas comunidades, pero tras reunirse con ese funcionario fue detenido por el Ejército acusado de ser criminal.

Pero no fue todo, porque antes la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó sus cuentas. Su familia acusa que le tendieron una trampa para detenerlo por criticar al Gobierno.

En la entrevista, Jesús Plácido explicó que los ataques del grupo criminal “Los Ardillos” a la población para reclutar a jóvenes y niños, controlar a autoridades municipales y apoderarse de recursos como del Ramo 33 para comprar armas.

Al señalamiento de: “Si son mil 545 desplazados y sólo regresaron 118, ¿dónde está el resto?”, dijo que se fueron a otros Estados y regiones por falta de seguridad, a causa de ataques con drones y ametralladoras”.

Expuso que desde hace 10 años han denunciado a violencia, que controla unos 8 Municipios, lo que habla de vínculos con funcionarios o narcopolíticos.