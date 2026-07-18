PROFEPA CLAUSURA EN CHAMPOTÓN 2 PREDIOS CON CAMBIO DE USO DE SUELO POR AFECTAR 29.6 HECTÁREAS FORESTALES

Como parte del segundo multioperativo forestal simultáneo de 2026 contra la tala ilegal, el cambio de uso de suelo con afectaciones y el transporte ilícito de productos forestales, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) realizó inspecciones en Campeche y detectó afectaciones en terrenos forestales de Champotón.

Realizó 3 inspecciones y 3 verificaciones en los Municipios de Champotón y Hopelchén, y en el primero fueron detectados 2 casos de cambio de uso de suelo en terrenos forestales: uno en el rancho Niop, con una afectación de 20 hectáreas, y otro en un predio colindante a un campo menonita donde se reportaron daños en 9.6 hectáreas.

Ante estas irregularidades, la Profepa impuso la clausura total temporal de ambos predios, mientras continúan las investigaciones para determinar responsabilidades por las afectaciones al patrimonio forestal del Estado.