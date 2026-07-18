SUSPENDEN A JUEZA POR USO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL PARA ELABORAR SENTENCIAS Y ACOSO LABORAL

Tras una serie de quejas de trabajadores por presunto acoso laboral, denuncias penales contra manifestantes, rezago en el juzgado y cuestionamientos sobre su desempeño, como usar inteligencia artificial para elaborar sentencias, la jueza federal Lizbeth González Cortés fue suspendida por el Tribunal de Disciplina Judicial.

La titular del Juzgado tercero de Distrito en Zacatecas, González Cortés, fue suspendida de su cargo el pasado 14 de julio.

Desde que llegó al juzgado hubo quejas porque no recibió al personal, y la tensión se elevó el 1 de octubre al negarse a conceder la base a una trabajadora, pese a que sólo le faltaban 2 días para obtenerla.

El caso generó descontento y una protesta de los trabajadores en el juzgado, en la que también participó un representante del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación.

La reacción de la jueza fue denunciar a los manifestantes ante la Fiscalía General de la República, reveló en un video José Guadalupe Méndez de Lira, representante sindical que participó en la protesta.

En respuesta, los trabajadores también se quejaron ante el Tribunal de Disciplina Judicial, y el pasado 15 de julio la jueza fue suspendida.

Fuente: La Silla Rota.