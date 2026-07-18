VISTOSA Y ALEGRE CABALGATA EN HONOR A LA VIRGEN DEL CARMEN

Pese a la incomodidad de los algunos ejemplares ungulados por las rejillas de un drenaje en el malecón costero, más de 200 jinetes participaron hoy en la tradicional cabalgada en honor a la Virgen del Carmen.

Partieron desde las inmediaciones del Barco Galeón para recorrer algunas de las principales avenidas de la ciudad hasta llegar al Santuario Diocesano Mariano de Nuestra Señora del Carmen, donde se celebró una misa en honor al gremio de jinetes.

A lo largo del recorrido, cientos de familias salieron a las calles para presenciar el paso de los caballos y jinetes, en lo que es una de las actividades más representativas de la Feria del Carmen, manteniendo así viva una tradición que reúne cada año a participantes y espectadores en un ambiente de fe y convivencia.