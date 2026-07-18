CARMEN: 7 DE CADA 10 MUJERES SUFREN VIOLENCIA, REVELA VANIA, Y PIDE A LAS VÍCTIMAS NO QUEDARSE CALLADAS; ¿Y LAS POLICÍAS QUE PIDIERON AYUDA?

Alrededor de 7 de cada 10 mujeres han sufrido algún tipo de violencia, pero muchas no denuncian o abandonan el proceso legal, señaló la directora del Instituto de la Mujer del Estado de Campeche (IMEC), Vania Kelleher Hernández, al pedir a las víctimas no quedarse calladas, aunque durante la represión contra las mujeres policías que se manifestaron contra su jefa Marcela Muñoz no alzó la voz ante las peticiones de ayuda.

Asimismo, Kelleher Hernández precisó que el refugio que opera en Carmen para proteger a víctimas en situación de riesgo funciona desde el año pasado, está destinado a mujeres que ya cuentan con una carpeta de investigación iniciada y no tienen una red de apoyo para mantenerse a salvo. “Reciben atención psicológica, asesoría jurídica y acompañamiento de trabajadoras sociales durante un periodo de entre 3 y 6 meses”, detalló.

Kelleher Hernández informó que desde su apertura, el refugio ha atendido a alrededor de 45 mujeres provenientes no sólo de Carmen, sino también de Municipios como Escárcega, Calakmul, Candelaria y Palizada, convirtiéndose en un punto de atención para toda la región sur del Estado.

Por razones de seguridad, la ubicación del inmueble permanece reservada, y su instalación en Carmen respondió a la necesidad de acercar este servicio a la población del sur de Campeche, ya que anteriormente sólo existía un refugio en la capital del Estado.

Añadió que la mayoría de las mujeres que concluyen su estancia rompe el círculo de violencia, gracias al acompañamiento integral, a la reconstrucción de sus redes de apoyo y a su incorporación a programas como “No Está Sola”, que otorga apoyo económico de 3 mil 500 pesos para su manutención y la de sus hijos.

Finalmente, señaló que el perfil más frecuente de las usuarias del refugio corresponde a mujeres de entre 32 y 45 años, generalmente con hijos menores de edad, quienes reciben acompañamiento para sanar, fortalecer su independencia y reconstruir su proyecto de vida libre de violencia.