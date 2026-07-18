CARMEN: PROMETE PEMEX APOYAR SÓLO A LA ACUICULTURA: ADOLFO HERNÁNDEZ

El presidente de la Federación de Sociedades Cooperativas de Altura, Adolfo Hernández Maldonado, informó que tras la reunión sostenida con representantes de Pemex, se acordó que a partir de septiembre inicie una nueva etapa de entrega de apoyos en especie dirigidos al fortalecimiento sólo de la acuicultura, y fue firmada una minuta.

Explicó que se confirmó que primero concluirá la entrega de los apoyos pendientes del programa actual, luego comenzará el nuevo esquema de beneficios, y detalló que los pescadores recibirán alimentos, alevines y otros insumos que han solicitado para impulsar los proyectos acuícolas, aunque todavía no se ha definido el monto total de los recursos que serán destinados este año.

Hernández Maldonado indicó que en este mes de julio deberá quedar concluido el proceso administrativo del programa vigente, con la firma de una minuta que establezca los compromisos adquiridos, a fin de evitar retrasos o cambios de última hora.

Precisó que los nuevos apoyos estarán enfocados exclusivamente al fortalecimiento de la acuicultura, y no a la pesca de altura.

De las demandas de pescadores por apoyos para combustible, el dirigente explicó que el subsidio al diésel para embarcaciones dejó de entregarse cuando esos recursos fueron canalizados al programa Bienpesca por parte del Gobierno Federal.

Añadió que la ayuda para gasolina o diésel corresponden a programas que pueden ser impulsados por los gobiernos estatales, y recordó que en otras entidades existe un esquema en el que el Estado aporta una parte del recurso para complementar el apoyo a los pescadores. “Los compañeros se durmieron”, opinó.

Sobre la reunión con Pemex, Hernández Maldonado la calificó como positiva y aseguró que los participantes salieron conformes con los acuerdos alcanzados. No obstante, reconoció que existe cautela debido a experiencias anteriores en las que algunos compromisos no se concretaron, y todo quedó firmado en una minuta.