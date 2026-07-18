CAMPECHE: IMAGEN DEL CRISTO NEGRO ESTARÁ LISTA PARA SEPTIEMBRE, PERO RECOMIENDA EL INAH NO USARLA MÁS EN PASEOS Y PROCESIONES

-“LO MEJOR ES USAR LA RÉPLICA”: ADRIANA VELÁZQUEZ

Para las festividades anuales en su honor, que son en el mes de septiembre, las labores de restauración de la imagen del Cristo Negro de San Román ya habrán terminado, sin embargo, la recomendación a la Diócesis de Campeche es no usarla más en paseos por mar, procesiones y otras actividades que la expongan, informó delegada del centro INAH Campeche, Adriana Velázquez Morlet.

Explicó que se ha entablado un diálogo muy cercano con la Diócesis de Campeche y el obispo, para dar a conocer la importancia de que no se exponga la imagen a ciertos recorridos que pondrían en riesgo su estructura, sino usar la copia o réplica.

Velázquez Morlet detalló que el patrono sanromanero tenía daños en los brazos, de donde se atoró, pero por fortuna todo es reversible y se puede atender.

Señaló que la iglesia de San Román proporciona los elementos y materiales necesarios para la restauración, y reveló por la prisa para tener listo el Cristo Negro para septiembre y la tardanza para tramitar y recibir el pago del seguro, la parte clerical paga los trabajos, aunque no sabe el monto.