Esa señora nunca va cambiar, y al contrario, cada día empeora y se vuelve más intolerante y más irresponsable. Nunca puso al Estado como su prioridad…

–“De verdad que da pena constatar día a día que esa señora que se dice gobernadora no va cambiar su forma de ser ni su estilo de mandar, aunque el barco se esté hundiendo. En su soberbia es capaz de estrellar su nave contra las rocas, con tal de nadie diga que algún día cambió de opinión”, mascullaba doña Chela, al lado de su compadre don Memín.

–“¿Y a qué debemos esos pensamientos tan pesimistas y tan negativos respecto de la Tía gobernanta?” cuestionó interesado su más que robusto compadre.

–“¿Pues no se ha enterado usted que la señora, como ha hecho en los últimos cinco años, va dejar tirado el changarro para irse de vacaciones en los días que debe presentar su informe anual de actividades? Va simular que el 1 de agosto cumplirá con esa obligación constitucional, pero con total cinismo, el pasado martes confesó que no ha preparado el informe por estar “ocupada” viendo el fútbol y acudiendo a obras de teatro”.

–“Se va ir de vacaciones cuando tiene al Estado de cabeza? Cuestionó intrigado el rechoncho aseador de calzado. ¿No solo aumentan las ejecuciones, las extorsiones, los asaltos, sino que la economía estatal se encuentra en un inclinado tobogán que nos mantiene como el peor del país?”.

–“No solo eso, terció don Julián, recuerda que su partido se encuentra en un proceso interno buscando a su candidato y con profundas fisuras al interior de ese instituto político. No solo no ha podido poner orden sino que demuestra que le vale un cacahuate lo que suceda porque ella no suspenderá su viaje anual al país de los tulipanes” lamentó.

–“Aún más, añadió el peta Casimiro, prueba de que esa señora no aprende y que no va cambiar, fue la amenaza que le lanzó a una exdiputada azul y destacada empresaria camaronea, quien, en el ejercicio de su libertad de expresión, criticó el auge que ha tenido la delincuencia organizada en el Estado, y la gobernanta, en actitud amenazante dijo que por estar diciendo eso, ella le va ‘inventar unas cositas’ o sea, ¿qué clase de gobernanta tenemos para quien la solución a los problemas es atacar a sus adversarios?

–“Por eso digo que esa señora nunca va cambiar, insistió doña Chela, y al contrario, cada día empeora y se vuelve más intolerante y más irresponsable. Entiendo su afán de ir a visitar a sus nietas, pero desde el principio debió priorizar, y si no puso en primer lugar de importancia los destinos del Estado, entonces ¿para qué se encaprichó tanto en ser gobernadora? Se hubiera quedado a cuidar a sus nietas y todos felices”.

–“Lamentablemente no se puede dar marcha atrás en el tiempo, concluyó don Julián, pero sí es posible prever lo que pueda suceder en el futuro. Tenemos una gobernadora inmutable, que quizá por la edad, o por la terquedad no va modificar su conducta ni su forma de gobernar. Afortunadamente ya le falta menos, y es cuestión de esperar unos cuantos meses para sacarla junto con toda su bola de foráneos para que no regresen jamás” pronosticó.