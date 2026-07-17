CRISIS DE DERECHOS HUMANOS Y ABUSO DE PODER DE LAYDA, ACUSA ABOGADO

-Encarcelamiento de la activista Yahari y represalias contra periodistas críticos, dos ejemplos

Circula en redes.- En un video difundido en sus redes sociales, el abogado Miguel Carrillo, representante legal de Ley Sabina Campeche, afirmó que el Gobierno de Layda está marcado por la impunidad, la soberbia y la tiranía.

El Estado, expresó, atraviesa una crisis profunda en materia de derechos humanos, derivada principalmente del uso de las facultades del Poder Ejecutivo para intimidar, perseguir y socavar la libertad de expresión de ciudadanos, activistas y periodistas.

Dijo que el programa de los martes, el cual calificó como una porquería, es utilizado para atacar a quienes la mandataria identifica como adversarios políticos y hasta a ciudadanos, como la empresaria Nelly Márquez, a quien advirtió que tiene información que en cualquier momento puede dar a conocer, lo que demuestra que “está demente, loca”.

También citó el caso de la activista Yahari Brito, hoy privada de su libertad y de la cual sostiene que la detención estuvo precedida por señalamientos de Layda Sansores en ese programa, lo que indica influencia indebida sobre la autoridad judicial para forzar procesos y fabricar delitos contra quienes considera enemigos.

Es increíble que Campeche esté en manos de esta persona y que la gente lo tolere, pues violenta el Estado de Derecho, lamentó el litigante, y advirtió que el Estado se está equiparando a otras entidades donde la violencia contra la prensa ha escalado hasta niveles fatales.

Mencionó el caso de un comunicador en el Municipio de Escárcega, el cual, dijo, habría sido amenazado presuntamente por un operador vinculado a la delincuencia organizada que actúa como mensajero del alcalde, ante lo cual lo instó a hacer pública su denuncia.

Finalmente, Miguel Carrillo dijo que el sexenio de Layda Sansores es uno de los peores en la historia del Estado.