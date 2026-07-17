NUEVO CASO DE CORRUPCIÓN DE “SESO LOCO” BAJO LA LUPA: JOSÉ DÍAZ

Circula en redes.- En una publicación divulgada a través de sus redes sociales, el analista político José Díaz Machuca dio a conocer que el sobrino de la gobernadora Layda Sansores, Gerardo “Seso Loco” Sánchez Sansores, vuelve a aparecer en señalamientos públicos relacionados con presuntos actos de corrupción.

Expone que Víctor del Río es señalado como único implicado que habría aceptado haber desviado recursos federales en su favor y, de acuerdo con los señalamientos del caso, entregó 1 millón de pesos a Loreto Verdejo Villacís para evitar ser procesado.

Se trata, recalca Díaz Machuca, de un caso más que pone bajo la lupa las prácticas de corrupción denunciadas dentro de gobiernos de Morena.