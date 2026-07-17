viernes, julio 17, 2026
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CAMIONETA SE QUEDA SIN FRENOS Y CHOCA CONTRA CASA EN KANISTÉ; SÓLO DAÑOS MATERIALES

-EL CHOFER AL PARECER TIENE ALIENTO ALCOHÓLICO

San Francisco de Campeche.- Hace unos momentos se registró un fuerte accidente en la calle 15, entre 12 y 14 de Kanisté, en el poblado de Samulá, donde el conductor de una camioneta se impactó contra una vivienda al quedarse sin frenos. Sólo hay daños materiales.

El chofer, que al parecer tiene aliento alcohólico, no sufrió lesiones y fue interrogado por agentes policiacos, quienes solicitaron una grúa para retirar el vehículo.

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