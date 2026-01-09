viernes, enero 9, 2026
UNA MÁS DE LOS ACCIDENTES POLICIACOS: PATRULLA SE ESTRELLA EN AVENIDA CONCORDIA

San Francisco de Campeche.- Cuantiosos daños materiales dejó un aparatoso accidente registrado la madrugada de este jueves sobre la avenida Concordia, luego de que un agente de la Policía Estatal presuntamente se dormitara al volante e impactara una patrulla contra un vehículo estacionado.

El choque ocurrió alrededor de las 5:30 de la mañana, cuando el oficial conducía una camioneta Ford Raptor oficial, asignada a la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana. Al tomar la curva de la glorieta Kin-Ha, perdió el control de la unidad y se estrelló contra un Dodge Attitude que se encontraba debidamente estacionado.

El impacto dejó daños severos en ambos vehículos y el agente resultó lesionado. El hecho fue turnado ante el Ministerio Público para el deslinde de responsabilidades, con daños estimados en cerca de 80 mil pesos.

Este percance se suma a otro accidente protagonizado recientemente por una patrulla de la SPSC en la colonia San Rafael, donde una unidad oficial invadió el carril contrario, dejando dos personas lesionadas y daños superiores a los 50 mil pesos.

