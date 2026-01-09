viernes, enero 9, 2026
EN REDES: EN EL INTEROCEÁNICO PAGARON POR UN TIPO DE RIEL PERO PUSIERON OTRO CON MENOR RESISTENCIA Y USARON DURMIENTES QUE NO CORRESPONDÍAN: PENILEY

AQUÍ ESTÁN LAS PRUEBAS QUE PEDÍA SHEINBAUM PARA INVESTIGAR A LOS HIJOS DE LÓPEZ OBRADOR: MANUEL ANDRADE

En un video difundido en sus redes sociales, la periodista y poeta Peniley Ramírez reveló que tras graves señalamientos que durante años hizo la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sobre el Tren Interoceánico, revisó 14 auditorías de los últimos años y encontró que en algunos casos se pagó por un tipo de riel con un calibre específico pero pusieron uno con menor resistencia, y en otras ocasiones pusieron rieles sobre durmientes que no le correspondían, es decir, la base sobre la que va el riel.

También hubo pago por servicios que no se realizaron, por partes que no estuvieron nunca ahí, y otros señalamientos graves de irregularidades, aseveró, y cuestionó si ahora las autoridades también investigan estos señalamientos.

Al respecto, el político y exgobernador tabasqueño escribió en sus redes: “Aquí están las pruebas que pedía Sheinbaum para investigar a los hijos de López Obrador por lo del tren trans ítsmico”.

