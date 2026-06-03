“HAY UNA CAMPAÑA DE MENTIRAS CONTRA EL SISTEMA DE SALUD”: SHEINBAUM

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, acusó que existe una campaña de mentiras para desprestigiar al sistema de salud del país, al señalar que en redes sociales circulan contenidos falsos que son presentados como si correspondieran a hospitales mexicanos. Como ejemplo, relató que recientemente observó un video donde aparecía un ratón en un hospital y que supuestamente era una imagen del IMSS, pero tras verificar la información con autoridades del sector salud se confirmó que el material provenía de un hospital en India. Aunque reconoció que aún existen retos por atender en materia de salud, afirmó que hay un trabajo profesional y coordinado entre las instituciones del sector para fortalecer la atención médica en el país.