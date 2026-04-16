PODER JUDICIAL FIJA TOPE: LA SUMA DE 2 PENSIONES DEL IMSS NO PUEDE REBASAR EL ÚLTIMO SALARIO PERCIBIDO

El Poder Judicial de la Federación resolvió, mediante una jurisprudencia con registro 2031970, que la suma de dos pensiones otorgadas por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) no puede exceder el último salario percibido por una persona trabajadora en activo, tras demandas contra la institución por el reconocimiento de una pensión adicional por riesgo de trabajo, inicialmente avaladas por la Junta de Conciliación y Arbitraje.

El caso fue revisado por un tribunal de circuito, que dio la razón al IMSS al considerar que permitir pensiones superiores al salario previo afecta la sostenibilidad del sistema pensionario de México.

En particular, el Décimo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito determinó que, cuando una persona recibe dos pensiones (por ejemplo, jubilación o invalidez y otra por riesgo de trabajo), su suma no debe superar el 100% del último salario.

Este criterio se apoya en una jurisprudencia previa emitida desde agosto de 2025 por el Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur, con sede en la Ciudad de México, identificada con el registro 2017125, la cual fijó ese límite conforme a los artículos 4 y 5 del Régimen de Jubilaciones y Pensiones del IMSS.

El Poder Judicial señaló que, aunque existen reglas para calcular pensiones, como salario base y porcentajes según años de servicio, no hay disposición que permita exceder esos límites, por eso consideró jurídicamente inadmisible que la suma de pensiones supere el salario previo.

Vía: El Economista.