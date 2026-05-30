Que se considere injerencismo la descarada intromisión de los gobernantes en las elecciones de sus respectivos estados, como ocurre en el caso de la Tía gobernanta…

–“Por mayoriteo y vía fast track los legisladores guindas, tanto federales como los de las entidades federativas dieron el visto bueno a la reforma electoral para que sea causal de anulación de unos resultados comiciales, la probada intromisión de organizaciones o gobiernos extranjeros, lo que huele más a una trampa del régimen en el poder, para no reconocer sus derrotas en las elecciones que se avecinan” narró el bolero don Memín a sus amigos de tertulia.

Doña Chela, que llegó a la reunión en chancletas, gabardina y paraguas debido a los fuertes aguaceros que se han dejado caer en los últimos días, manifestó su respaldo a esa reforma, pero exigió que los diputados locales y en general, las legislaturas estatales le pongan un añadido:

–“Que se considere injerencismo la descarada intromisión de los gobernantes en las elecciones de sus respectivos estados, ya que si bien se encuentra legislado que es un delito electoral que los gobernadores, alcaldes e incluso los presidentes de la República, interfieren o o intervengan a favor de alguno de los partidos, esa ley no se respeta en ninguna parte y por eso es que aquí vemos a la gobernanta totalmente entrometida en el proceso”.

–“Indudablemente que tu propuesta es razonable y tendría el respaldo de los partidos de oposición, pero es imposible que los que nos gobiernan se hagan el harakiri, y que dejen de utilizar las arcas públicas para financiar el proselitismo de los candidatos de su mismo partido” respondió el poeta Casimiro.

–“Recuerda que en la pasada elección municipal en la Isla de Tris, rememoró el viejo Julián, el edil Pablito no se separó del cargo ni dejó de operar desde las oficinas del Palacio Municipal, incluso hay videos donde se muestra a los líderes de colonia y ‘operadores políticos’ del partido oficial, cuando iban en busca del dinero a las oficinas municipales. Esa elección debió ser anulada, pero como tenemos autoridades electorales vendidas, no fueron capaces de analizar las evidencias y proceder en consecuencia”.

–“Yo lo que veo es a un régimen cuatrotero que cada vez se aleja de los acuerdos internacionales, y si para ellos será causa de nulidad de una elección la presunta participación de algún Gobierno o asociación de extranjeros, entonces no quiero pensar qué valor le darán a posibles resoluciones de la ONU o de la OEA o de alguna otra institución que vela por el respeto a los derechos civiles y humanos de los ciudadanos” lamentó el bolero don Memín.

–“Si tanto repudian el injerencismo, que sean parejos y que le aten las manos a los gobernantes que están completamente inmiscuidos en los procesos electorales que se avecinan, como es la señora de cabello guinda, ella impuso a su candidato y ya advirtió que no va ceder el poder que les costó sangre, sudor y lágrimas. Qué pena que estemos en manos de la antidemocracia, en el germen de una dictadura, y que además nos estemos apartando del llamado concierto de las naciones” lamentó.

Federal, sumándose a las ya existentes para proteger la legalidad, la transparencia y la legitimidad de los procesos democráticos.